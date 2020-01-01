لاعبان خلف انسحاب الأهلي من صفقة محمد إبراهيم

بطل الدوري المصري أغلق الملف نهائيًا

أكدت جُل المصادر الصحفية تراجع النادي الأهلي عن ضم محمد إبراهيم من مصر المقاصة، مما يفسح المجال لدى نادي بيراميدز لإتمام الصفقة لصالحه.

بطل الدوري المصري كان وحسب العديد من المصادر قد توصل لاتفاق مع اللاعب حول كافة التفاصيل، وقد تقدم بعرض رسمي لناديه لكنه قوبل بالرفض ليدخل الناديان في مفاوضات مطولة انتهت يوم أمس بانسحاب الأهلي.

وقد أكد تامر النحاس وسيط الصفقة بين لاعب الزمالك السابق والأهلي أن الأخير أخبر اللاعب بالتراجع عن ضمه، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بشكل ودي ومحترم.

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موضحًا "الأهلي كان حريصًا على ضم محمد إبراهيم بعد تألقه مع مصر المقاصة، وذلك برغبة من مدربه السابق رينيه فايلر، وقد وافق اللاعب على ارتداء القميص الأحمر، ولم يتبق سوى أن يُنهي الناديان الاتفاق المالي بينهما".

"المدرب الجديد موسيماني له سياسة مختلفة، إذ يُفضل الاستفادة من لاعبي الأهلي المعارين والشباب في مركز صانع الألعاب بدلًا من ضم لاعب جديد، ولذا قام مسؤولو الأهلي بإبلاغ اللاعب بالتراجع عن ضمه بشكل ودي، وقد تقبل إبراهيم ذلك بكل ود واحترام. ربما لو لم يُبالغ مصر المقاصة في طلباته المالية لتمت الصفقة خلال الفترة السابقة وأصبح إبراهيم لاعبًا في الأهلي".

الإعلامي أحمد شوبير أوضح أن خريطة صفقات الأهلي تغيرت بعد قدوم موسيماني، والذي بدأ يُتابع جيدًا لاعبي الفريق المعارين، وقد أبدى للإدارة رغبته في عدم ضم محمد إبراهيم وإعادة الثنائي ناصر ماهر وعمار حمدي أو كليهما للفريق الموسم القادم.