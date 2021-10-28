"لا خوف على الأهلي .. نجوم الهلال يسهل التأثير عليهم نفسيًا"

الراقي والزعيم في كلاسيكو مثير الليلة

يرى الإعلامي الرياضي خالد البدر أن مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال ليست بصعبة على الأهلي، مؤكدًا أنه يمكن اغتيال لاعبي الزعيم نفسيًا بسهولة.

الراقي يستضيف الزعيم اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الزعيم يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين، بخلاف مباراة هذه الجولة، التي خاضها الاتحاد المتصدر.

أما الراقي فيأتي بالمركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، حصدها من الفوز في مباراتين، وخسر اثنتين، فيما تعادل في سبعة لقاءات أخرى.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخشى على الأهلي من حظ الهلال فقط .. اما الفوارق الفنية فإنها لا تتلاشى أمام المدرج الملكي المرعب".

وأضاف: "مواجهات كثيرة تؤكد أن نجوم الأزرق يسهل التأثير عليهم وهزيمتهم "نفسياً" متى استشعر الجمهور الأهلاوي هذا الأمر جيداً .. بالتوفيق للأخضر كبير جدة".

أخشى على #الأهلي من حظ #الهلال فقط ..

اما الفوارق الفنية فإنها تتلاشى أمام المدرج #الملكي المرعب .. مواجهات كثيرة تؤكد أن نجوم الأزرق يسهل التأثير عليهم وهزيمتهم "نفسياً" متى استشعر الجمهور الأهلاوي هذا الأمر جيداً .. بالتوفيق للأخضر كبير جدة 💚#الاهلي_الهلال — خالد البدر (@KhaleadBader) October 28, 2021

يذكر أن استاد الأمير فيصل يعود لاستضافة مباريات الكلاسيكو بين الزعيم والراقي، لأول مرة الليلة، بعد غياب استمر تسعة أعوام.