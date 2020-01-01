ماذا قدم أنسيلمو مع الوحدة ليتصارع عليه كبار الدوري السعودي؟

نجم الشباب السابق يحسم الأمر

أصبح البرازيلي أنسيلمو دي مورايس متوسط ميدان الوحدة حديث الإعلام والشارع الكروي السعودي مؤخرًا، بعدما أثار الإعلام أخبارًا حول تقديمه طلبًا لإدارة فرسان مكة يطلب خلاله فسخ عقده بدفع قيمة الشرط الجزائي فيه والبالغة خمسة ملايين ريال سعودي.

لاعب الوسط المتألق هذا الموسم ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من الأندية السعودية وأبرزها الهلال و الأهلي والاتحاد، وقد كشف سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي المعتزل أن فسخ عقده بالفعل صباح اليوم مع الوحدة وقد يلعب للأهلي أو الهلال.

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نستعرض في التقرير التالي مسيرة صاحب الـ31 عامًا مع الوحدة وما الذي قدمه ليجعل كبار الدوري السعودي يتصارعون على ضمه.

انضم أنسيلمو إلى الوحدة قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي صيف 2018 مقابل 3 ملايين يورو تقريبًا، ولم يُقدم لاعب الوسط الأداء المطلوب في موسمه الأول.

إذ خاض 20 مباراة مع الوحدة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لم يُسجل خلالهم أبدًا وصنع هدفًا وحيدًا، ولعب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين لم يترك بهما أي بصمة هجومية.

تطور الأداء الهجومي بشكل ملفت لأنسيلمو هذا الموسم تحت قيادة دانيل كارينو وقد وجد نفسه جيدًا ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 وكون ثنائيًا مميزًا مع وليد باخشوين في وسط الملعب.

لعب أنسيلمو هذا الموسم 17 مباراة في الدوري السعودي سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين، وقد لعب ثلاث مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل البرازيلي 6 أهداف بقدمه اليُمنى وواحد باليُسرى و3 بالرأس، ويتمتع بقدرة ممتازة على دخول منطقة الجزاء والتمركز داخلها ويُجيد اللمسة الأخيرة، إذ سجل 5 من أهدافه من داخل منطقة الجزاء وقد سنحت له فرصة محققة واحدة نجح في استغلالها.

يمتلك أنسيلمو ميزة مهمة هي التسديد من خارج منطقة الجزاء، إذ سدد 7 مرات من خارج المنطقة على مرمى المنافسين وقد سجل 3 أهداف من خارج المنطقة وهو عدد ممتاز مقارنة بالأرقام في الدوري السعودي.

صنع أنسيلمو 19 فرصة لزملائه في الوحدة منهم 4 محققة للتسجيل، وقد ربح 27 خطأً من المنافسين.

حصل لاعب إنترناسينوالي السابق على 9 بطاقات صفراء ولم يُطرد أبدًا، وقد ارتكب مع الوحدة 45 خطأً ضد المنافسين.

أنسيلمو يحتفظ برقم شخصي هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين هو التسجيل لخمسة مباريات متتالية في البطولة، إذ لم يُحقق أي لاعب غيره هذا الإنجاز.