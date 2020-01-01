رسميًا | الوحدة يُحطم آمال الهلال والأهلي في ضم أنسيلمو

اللاعب البرازيلي كان مطلوبًا لدى كبار الدوري السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي رسميًا تجديد عقد نجمه البرازيلي أنسيلمو دي مورايس ليُحطم بذلك آمال كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في ضمه.

لاعب الوسط المتألق هذا الموسم ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من الأندية السعودية وأبرزها الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، وقد زعمت بعض المصادر الإعلامية أنه طلب فسخ عقده مع فرسان مكة الشهر الماضي للانضمام للهلال أو الأهلي.

وكذب مسؤولو الوحدة تلك الأخبار وأكدوا هذا عمليًا اليوم الجمعة بالإعلان عن تجديد عقد أنسيلمو حتى عام 2024، وقد نشر حساب النادي الرسمي على تويتر صورًا للاعب خلال توقيع العقد الجديد.

بالتوفيق لك مع الفرسان#لمجد_جديد🏆 pic.twitter.com/h2O9Ln8mfE — نادي الوحدة السعودي ( من 🏠 ) (@alwehdaclub1) May 15, 2020

ورغم أن العقد السابق كان يمتد حتى صيف 2021 إلا أن إدارة الوحدة أرادت إيقاف كل الأحاديث حول مستقبل اللاعب حفاظًا على الاستقرار بهدف إنهاء الدوري في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب.

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يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا ارتدى قميص الوحدة صيف 2018، ولم يظهر بالصورة المطلوبة خلال موسمه الأول لكنه تألق للغاية في الموسم الجاري من الدوري السعودي محرزًا 8 أهداف وصانعًا هدفين.