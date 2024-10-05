"الأهلي صغير والهلال كبير" .. رينان لودي يستفز لاعب الراقي في الكلاسيكو!

شاهد كيف استفز لودي أحد لاعبي الأهلي!

استفز النجم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر لفريق الهلال، أحد لاعبي النادي الأهلي خلال مباراة الكلاسيكو التي أقيمت مساء السبت.

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وتلقى الأهلي الهزيمة أمام الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وشهدت المباراة شد وجذب بين لاعبي الفريقين في ظل شراسة المواجهة، إذ تقدم الأهلي بهدف قبل أن يعود الهلال بهدفين ويحقق الانتصار.

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وتداولت الجماهير لقطة للبرازيلي لودي وهو يقوم باستفزاز أحد لاعبي الأهلي، ويقول له إن الهلال كبير وفريقه صغير أمامه، ولكن لم تُظهر اللقطة إلى من كان يتحدث رينان لودي من لاعبي الراقي.

وصنع لودي هدف التعادل الذي سجله زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال برأسية رائعة، قبل أن يُسجل نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء.