الأهلي والهلال السوداني: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي المصري القادمة ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

الأهليي 0 × 0 الهلال السوداني

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

2’ ركنية للأهلي تنفذ بعرضية من وليد سليمان لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على مرمي الهلال

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

جماهير الأهلي من داخل استاد السلام

البدلاء / ادريس مبومبو / ولاء الدين موسي / صهيب عز الدين / وليد بخيت حامد / يونس الطيب / محمود محمد محمود / محمد معتصم / محمد مختار / جيوفاني مارنهو / موفق محمد

يبدأ الهلال السوداني بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من جمال سالم / أطاهر الطاهر / صامويل ميرغني / عبداللطيف بويا / فارس عبدالله / أبو عاقلة عبدالله محمد / نصر الدين عبدالله / محمد دراج / نازار حامد / سليم محمد / محمد موسي

البدلاء / شريف إكرامي / جيرالدو دا كوستا / احمد الشيخ / أليو ديانج / مروان محسن / وليد أزارو

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 🔴 pic.twitter.com/0X3Q7eo7JO — جول مصر (@goaleg) December 6, 2019

يبدأ الاهلي بقيادة المدرب رينيه فايلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / محمود وحيد / أحمد فتحي / عمرو السولية / محمد مجدي أفشة / رمضان صبحي / وليد سليمان / حسين الشحات / جونيور أجاي

تشكيل الفريقين:

كتيبة رينيه فايلر ستدخل المباراة وعينها على الانتصار ولا شيء سواه حتى لا تدخل في الحسابات المعقدة، فهزيمة أخرى تعني وصول الهلال إلى النقطة السادسة إلى جانب تواضع بلاتينيوم مما سيجعل النجم على الأرجح في الصدارة بست نقاط أيضًا.

في المجموعة ذاتها، حقق الهلال السوداني فوزًا على بلاتينيوم بهدفين مقابل هدف في أم درمان، ليجعل المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال في غاية الأهمية والإثارة والندية لكلا الفريقين.



فشل الأهلي المصري في أن يُحقق أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتلقى هزيمة من النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب رادس بالعاصمة التونسية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.