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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

رسميًا - تأجيل مواجهة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

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الأهلي والهلال
لجنة المسابقات السعودية تؤجل كلاسيكو الأهلي والهلال

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مواجهة الأهلي والهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتسم المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي قوية، بسبب زيادة عدد المحترفين إلى 8 مع بداية البطولة المحلية.

وتم تأجيل مباراة الأهلي والهلال، المقرر لها في الجولة الرابعة عشر من الدوري، يومًا واحدًا فقط، بسبب تزامنها مع افتتاح مهرجان الجنادرية.

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وجاء بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لتزامن موعدها مع حفل افتتاح مهرجان الجنادرية السنوي، تأجيل مباراة الهلال والأهلي ضمن الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (يومًا واحدًا) لتقام يوم الجمعة الموافق 21 ديسمبر الساعة 3:10 عصرًا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض".

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بعد لعبه 12 جولة، برصيد 32 نقطة، حيث فاز في 10 وتعادل في 2.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع بعد لعب 12 مباراة فاز في 7 وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة في 2، حيث وصل رصيده إلى 24 نقطة.

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