الأهلي والنجم الساحلي بالمجموعات؟ - بطولة هنا وأخرى هناك

ماذا يحدث عندما يقع الأهلي والنجم الساحلي في مجموعة واحدة إفريقيًا؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية، رفقة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

لعل أبرز ما يخطر في بالك فور مشاهدة تلك المجموعة، هو المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين الأهلي والنجم الساحلي، والمعروفة تاريخيًا بالقوة والشراسة.

على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا، هي المرة الأولى التي يقع فيها الأهلي والنجم الساحلي في مجموعة واحدة، حيث لم يسبق وأن تواجه الفريقين في دور المجموعات.

ولكن جمع دور المجموعات بين الأهلي والنجم الساحلي مرتين، ولكن في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عامي 2014 و 2015.

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الكونفدرالية 2014 - البطل "الأهلي"

وقع الأهلي في مجموعة واحدة في بطولة الكونفدرالية مع النجم الساحلي، وذلك في المجموعة الثانية، والتي كانت تضم سيوي سبور الإيفواري ونكانا الزامبي.

الأهلي احتل صدارة المجموعة، وواصل في البطولة نحو المباراة النهائية التي فاز بها على نظيره سيوي سبور، ليتوج باللقب، بينما خرج النجم الساحلي متذيلًا للمجموعة برصيد 6 نقاط.

الكونفدرالية 2015 - البطل "النجم الساحلي"

ضمت المجموعة الأولى الأهلي والنجم الساحلي، بالإضافة إلى الملعب المالي والترجي التونسي، ونجح الأهلي الصعود متصدرًا للمجموعة، والنجم الساحلي بالمركز الثاني.

خرج الأهلي في نصف النهائي على يد فريق أورلاندو بايراتس الجنوب إفريقي، ووصل النجم الساحلي للمباراة النهائية، ليتفوق على أورلاندو بايراتس ويتوج باللقب.