فايلر يُفسر اختلاف أداء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري

الأهلي يخوض مباراة حاسمة مساء اليوم

أكد رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري أن مستوى المنافسة في دوري أبطال أفريقيا أعلى وأقوى كثيرًا مما هو في الدوري المصري، معددًا الأسباب التي تؤدي لاختلاف أداء الفريق في البطولتين.

الأهلي سيستقبل النجم الساحلي التونسي مساء اليوم في استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا ، ويهدف الفريق لتحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل لربع نهائي البطولة.

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إذ يتواجد الأهلي في المركز الثالث بفارق نقطتين عن النجم الساحلي والهلال السوداني في الصدارة بـ9 نقاط، لكن الأخير لعب مباراة إضافية حسمها لصالحه أمام بلاتينيوم في زيمبابوي يوم أمس.

الموقع الرسمي للأهلي نقل عن المدرب السويسري قوله "الدوري المصري يضم فرقًا قوية، لكن مستوى المنافسة أقل من دوري أبطال أفريقيا الذي يضم مجموعة من أقوى الأندية على مستوى القارة السمراء".

وأكد فايلر على ثقته في لاعبي الأهلي وقدرتهم على حصد النقاط الثلاث اليوم، والوصول إلى النقطة العاشرة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن ثم الاقتراب أكثر من التأهل لربع النهائي.

وأضاف حول أسباب تراجع أداء الأهلي في أفريقيا "هناك العديد من الظروف الأخرى بخلاف قوة الأندية التي تزيد من صعوبة المهمة الأفريقية، منها السفر لساعات طويلة والتنقل بين عدة دول، ومنها كذلك الظروف المناخية من رطوبة وغيرها".

"تلك العوامل تؤكد أن الظروف مختلفة تمامًا بين المنافسة المحلية والقارية، ومن هنا يحدث أحيانًا تباين في المستوى ما بين الأداء في الدوري وبطولة إفريقيا".

يُشار لأن الأهلي سيختتم مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الخرطوم، وهي المباراة المتوقع أن تلعب الدور الأهم في حسم هوية المتأهل بينهما والنجم الساحلي لدور الـ8.