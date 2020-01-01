موسيماني ينتقد رباعي هجوم الأهلي أمام المقاصة، ويكشف سبب عدم الدفع بديانج

الأهلي هزم المقاصة في أولى مباريات الفريقين في الدوري المصري

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي انتقادات مهمة لرباعي هجوم الفريق وأدائهم خلال مواجهة مصر المقاصة في أولى جولات الدوري المصري، مبديًا في نفس الوقت رضاه عن تحقيق الفوز.

بطل دوري أبطال أفريقيا افتتح حملة الدفاع عن لقبه المحلي بالفوز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أضاع الكثير من المحاولات الهجومية بسبب القرارات الخاطئة والتحركات غير السليمة في الأمتار الأخيرة.

اقرأ أيضًا | جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

المدرب الجنوب أفريقي أكد أن النتيجة لا تعكس أداء الفريقين، مؤكدًا أن الأهلي أهدر فوزًا كبيرًا كان في المتناول، ومشيرًا إلى احتمالية خطأ حكم الفيديو في عدم احتساب هدف محمد شريف.

المزيد من الفرق

موسيماني قال أنه وجهازه الفني درسوا المقاصة جيدًا وشاهدوا له عدة مباريات، مضيفًا "لم نستغل الفرص الكثيرة التي سنحت لنا، وإلا كنا حققنا انتصارًا كبيرًا. درسنا المقاصة جيدًا وشاهدنا مباراة ودية خاضها قبل بدء الدوري وعلمنا أن مدربهم يلعب بأسلوب بناء اللعب من الخلف لذا لعبنا نحن بالضغط لاستخلاص الكرة وهذا ما حدث في الدقائق الأولى من اللقاء".

أضاف منتقدًا الرباعي الأمامي "الرباعي الهجومي لم يتحرك جيدًا في المنظومة الهجومية، سنجلس مع محلل الأداء وندرس الفرص التي ضاعت والمواقف الهجومية للاعبين جيدًا لتفادي تلك الأخطاء مستقبلًا".

تابع عن سبب عدم الدفع بأليو ديانج وأداء محمد شريف كمهاجم "ديانج عاد للتو من الإصابة بفيروس كورونا ولم يكن ممكنًا أن يلعب مباشرة، عمرو السولية وحمدي فتحي لعبا مباراة جيدة، شريف لم يلعب بشكل سيئ في الهجوم، لكنه بحاجة للمزيد من الوقت واللعب لينسجم مع أسلوب لعب الفريق، وكذلك الحال لطاهر محمد طاهر الذي لم ينسجم مع أسلوبنا مثلما هو حسين الشحات".