فيديو | وائل جمعة ومصطفى الحداوي يُشاركان في حملة الكاف ضد فيروس كورونا

المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي يتحدث عن إمكانية انتقال لاعب الأهلي محمود كهربا للنادي

شارك المغربي مصطفى الحداوي والمصري وائل جمعة قائد الأهلي المصري ومنتخب مصر السابق في حملة خاصة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتوعية الناس بهدف التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

الكاف نشر فيديو على موقعه الرسمي اليوم الأحد تضمن نصائح توعوية للناس تهدف للوقاية من العدوى بالفيروس الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف أنحاء العالم، مثل غسل اليدين وتجنب المصافحة.

المزيد من الفرق

نجوم في أنديتهم غرباء مع المنتخب .. حسام عاشور و10 آخرين

وشارك عددًا من أساطير الكرة الأفريقية في الفيديو الذي استمر 98 ثانية، وأبرزهم روجيه ميلا وجوزيف أنطوان بل من الكاميرون، والحاجي ضيوف وخليلو فاديجا من السنغال، بجانب وائل جمعة من مصر ومصطفى الحداوي من المغرب وثنائي الكونغو إيريتا إيلونجا وتريزور لومانا لوالوا.

وتواجد في الفيديو كذلك النيجيري فنسينت إينياما والغاني فاتاو داودا والأوغندي جون سينيدي.