أزارو وتاعرابت على رأس قائمة المغرب لوديتي بوركينا فاسو والنيجر

الظهور الأول للمدرب مع منتخب المغرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب عن قائمة اللاعبين المستدعيين لخوض مباراتي بوركينا فاسو والنيجر الوديتين.

وكان خليلوزيتش قد أعلن قائمة من 46 لاعبًا في اليوم التالي لإعلان تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب خلفًا لهيرفي رينار الذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي.

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وسيلعب منتخب أسود الأطلس مع بوركينا فاسو وديًا يوم السادس من سبتمبر القادم، وبعد 4 أيام سيخوض ودية أخرى أمام النيجر.

وشهدت قائمة اللاعبين تواجد عادل تاعرابت لاعب بنفيكا وكذلك بدر بانون مدافع الرجاء وزميله عمر بوطيب بجانب وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، فيما غاب القائد مهدي بنعطية للإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع فريقه الدحيل القطري.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: ياسين بونو (جيرونا الإسباني)، منير المحمدي الكجوي (ملقا الإسباني)، أحمد رضى التكناوتي (الوداد الرياضي)، أنس الزنيتي (الرجاء الرياضي).

الدفاع: نبيل درار (فنربخشه التركي)، عصام شباك (ملاتيا سبور التركي)، عمر بوطيب (الرجاء الرياضي)، بدر بانون (الرجاء الرياضي)، جواد ياميق (جنوى الإيطالي)، يونس عبد الحميد (ستاد ريمس الفرنسي)، غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي)، عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير).

خط الوسط: يوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي)، سفيان أمرابط (هيلاس فيرونا الإيطالي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، فيصل فجر (خيتافي الإسباني)، عادل تاعرابت (بنفيكا البرتغالي)، وليد الكرتي (الوداد الرياضي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، حكيم زياش (أياكس الهولندي).

الهجوم: وليد أزارو (الأهلي المصري)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، رشيد عليوي (أنجيه الفرنسي)، سفيان بوفال (ساوثهامبتون الإنجليزي)، أمين حاريت (شالكه الألماني)، المهدي كارسيلا (ستاندار لييج البلجيكي).