الأهلي والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الفيحاء

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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / عبدالله المطيري / عبدالله إبراهيم كنو / حسن جعفري / مسلم آل فريج / حمد سعود الجهيم / محمد كريم البقعاوي / أحمد بامسعود / عثمان يحيي الحاج / هاني الصبياني

الفيحاء: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عامر شفيع / بندر ناصر المطيري /أدميلسون دياز / نواف الصبحي / ارسينيو مارتينيز / عبدالكريم القحطاني / كارلوس فيلانويفا / صامويل أوسو / أنجيلو نيتو / فانيجا ايما اندريانسيما / مهند فلاته

البدلاء / مازن أبو شرارة / محمد مازن بصاص / عبدالله حسون ترمين / عبدالرحمن عبدالله غريب / محمد الربيعي اليامي / على الأسمري / محمد المجحد / يزيد بكر البكر

الأهلي: يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ياسر المسيليم / سعيد المولد / عبدالباسط هندي / محمد عبدالحكيم / لوكاس ليما / جوزيف دي سوزا / ألفيس ساريتش / سلمان المؤشر / ماركو مارين / دجانيني تافاريس / عمر السومة

تشكيل الفريقين:

الفيحاء لن يكون بالخصم السهل على الأهلي، فالفريق يعيش حالة جيدة في آخر أسبوعين ترجمها من خلال 6 نقاط على حساب الرائد والوحدة اترقيا به كثيرًا في سلم ترتيب الدوري، بينما الراقي ليس في أفضل أحواله وإن تحسنت الأمور نسبيًا في الجولة الماضية.

كان الأهلي على مقربة من الانتصار على النصر في قمة الأسبوع العشرين، غير أنه فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين واكتفى بتعادل مخيب للآمال، ولكن ربما مع وصول ميلوفيتش إلى شدة القيادة الفنية للفريق الجداوي ستتغير الكثير من الأمور إلى الأفضل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./