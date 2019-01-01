المحمدي: الأهلي كان لديه مشكلة في الهجوم وقمت ببث الروح من جديد

مدرب الراقي يوجه التحية للاعبيه عقب الفوز أمام الفتح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب صالح المحمدي؛ المدير الفني للأهلي السعودي، عن رضاه عن الأداء الذي ظهر به الفريق أمام الفتح، موضحًا أنه حاول معالجة الجانب الهجومي للاعبين.

الراقي حقق اليوم السبت، الفوز أمام الفتح بثنائية نظيفة، خلال الجولة الرابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية. (طالع تقرير المباراة)

وتعد هذه المباراة أول لقاء يقوده المحمدي للراقي بعدما تولى المسؤولية الفنية منذ أيام خلفًا للمُقال الكرواتي برانكو.

وقال المحمدي، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، عقب اللقاء: "سعيد بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وأبارك للاعبين على الانتصار لاسيما وأننا لعبنا أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره".

وأضاف: "اللاعبون أظهروا أدائهم القوي وروحهم العالية، وكانت لدينا رغبة كبيرة في الفوز، وقمنا ببث الروح خلال التدريبات الإعدادية للمباراة، وطريقنا دائمًا هو العمل الجاد والجماعي واللعب بروح الأهلي".

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مدرب الراقي تابع: "أردنا من خلال التبديلات في الشوط الثاني تسجيل الهدف الثالث من خلال التحولات الهجومية السريعة، خاصةً في ظل رغبة المنافس في العودة للمباراة".

واختتم: "كانت هناك مشاكل في المنهجية الهجومية خلال الفترة الماضية، واستطاع الفريق اليوم إيجاد الحلول أمام مرمى المنافس، كما قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي".ي

ذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة السابعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يظل الفتح متذيلًا الترتيب دون أي نقاط.