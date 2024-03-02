العقدة تكرست .. الفتح يفرض التعادل على الأهلي "الممتع" في دوري روشن

ماكسيمين يُنقذ الأهلي بقذيفة مدوية

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تعادل فريق النادي الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث بترتيب دوري روشن السعودي، كما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 31 في المركز السابع.

حصل المدافع روجيرو إيبانيز لاعب الأهلي على إنذارين في وقت قياسي، الأول كان في الدقيقة 10، والثاني في الدقيقة 14، ليتم طرده بعد ربع ساعة فقط من بداية المباراة!

ونجح كريستيان تيلو في تسجيل هدف التقدم لنادي الفتح بالدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك السنغالي إدوارد ميندي حارس الأهلي.

وتعادل النجم الفرنسي ألان سان ماكسيمين للنادي الأهلي بالدقيقة 76 من عمر المباراة، عن طريقة تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، أسكنت شباك حارس الفتح.

وحرم التسلل نادي الفتح من هدف في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد أن لعب لوكاس زيلارايان كرة ثابتة، ليضعها زميله في المرمى، ولكن رفض الحكم احتساب الهدف بداعي التسلل.

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وحصل سعيد باعطية مدافع الفتح على طرد بالدقيقة 89 من عمر المباراة، بسبب تدخل عنيف على عبد الله العمار ظهير النادي الأهلي.

وبعد أن تعادل الأهلي مع الفتح، تكرست عقده النموذجي للراقي، بعد أن فشل في تحقيق الانتصار عليه الموسم الحالي، بعد أن خسر أمامه في مباراة الدور الأول بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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