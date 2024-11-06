قبل مواجهة الأهلي .. العين يُقرر إقالة هيرنان كريسبو بسبب خماسية النصر

المدرب الأرجنتيني يرحل بشكل رسمي عن تدريب العين

أعلن نادي العين الإماراتي بشكل رسمي، عن إقالة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو من منصب المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة الثقيلة على يد النصر.

وخسر العين أمام النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشف العين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن توصل مجلس إدارة شركة نادي العين، إلى اتفاق مع كريسبو وطاقمه الفني، بإنهاء العلاقة التعاقدية.

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وأكد العين خلال بيانه على أنه سيُعلن عن اسم المدرب القادم خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة رسمية.

وجاء قرار إقالة العين للمدرب كريسبو، قبل مباراة الأهلي القادمة، بالجولة الخامسة ضمن دوري الأبطال، المقرر لها يوم الإثنين 25 نوفمبر الجاري.