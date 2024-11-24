توقع الفوز على الأهلي .. حارس العين الإماراتي يكشف "خطأ" كريسبو بعد خماسيتي الهلال والنصر!

"كنا قادرين على الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال والنصر لولا تلك النتيجة"

أكد وليد سالم، حارس مرمى فريق العين الإماراتي، صعوبة المنافسة على لقب بطولة دوري النخبة الآسيوية هذا الموسم، فيما كشف عن تفاؤله بإمكانية تحقيق الفوز أمام الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفًا على العين الإماراتي، على ملعب هزاع بن زايد، ضمن حساب الجولة الخامسة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الأهلي يحتل وصافة المجموعة، بالعلامة الكاملة، بعد أولى 4 جولات، برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما يتذيل العين، حامل اللقب الآسيوي، الجدول بنقطة واحدة.

وقال سالم، في تصريح لـ"الرياضية"، إنه يتوقع فوز العين على الأهلي بنتيجة (3-2)، مضيفًا أن هجوم الزعيم الإماراتي، قادر على التسجيل في أي لحظة، وحسم المباراة لصالحه، فيما طالب اللاعبين بالتركيز العالي أمام الأهلي وعدم التعجّل، والخروج من الضغوط لتحقيق الفوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل، كشف حارس العين عن الأزمة التي كان يعاني منها الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني السابق، بأنه لم يعرف كيف يتعامل مع الأخطاء الدفاعية، وهو الأمر الذي كان كفيلًا بإخراج العين بنتيجة إيجابية - على الأقل - أمام الهلال والنصر.

ويستعد العين لمواصلة مشواره الآسيوي، تحت قيادة المدرب الجديد، البرتغالي ليوناردو جارديم، والذي قاد الفريق للفوز على العروبة (4-2)، في الدوري الإماراتي، وهي أولى مبارياته، فيما شهد مشوار العين في آسيا، خسارتين أمام الهلال بنتيجة (4-5)، والنصر (1-5)، في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.