عملاقا الإمارات يُهددان بقاء فايلر مع الأهلي

المدرب مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري

بات استمرار رينيه فايلر مع الأهلي المصري مهددًا بالعروض القادمة للمدرب السويسري من الأندية خارج مصر وخاصة من الإمارات.

فايلر مرتبط مع الفريق الأحمر بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد بدأ رئيس النادي "محمود الخطيب" مفاوضات تجديد العقد بالفعل بعد نجاح المدرب في تقديم عروض قوية ونتائج ممتازة مع الأهلي في الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا.

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مصادر صحفية مصرية وإماراتية كانت قد كشفت عن اهتمام عملاقي الإمارات "العين والجزيرة" بالتوقيع مع فايلر، وزعم البعض أنه تم استطلاع رأي المدرب من جانب الناديين حول التعاقد معه.

العين يُدربه حاليًا بيدرو إيمانويل الذي خلف الكرواتي إيفان ليكو، ورغم النتائج الجيدة للفريق تحت قيادته واقترابه من صدارة دوري الخليج العربي، إلا أن الإدارة البنفسجية تضع فايلر ضمن قائمة المرشحين لخلافته حال لم يستمر مع الفريق للموسم القادم.

فيما يعمل الجزيرة هذا الموسم تحت قيادة مارسيل كايزر وتبدو النتائج غير مرضية كثيرًا لجماهيره، خاصة بعد الخروج من بطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة والابتعاد عن صراع اللقب في الدوري الإماراتي، ولذا على الأرجح لن يستمر المدرب الهولندي مع الفريق للموسم القادم.