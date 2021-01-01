ميتريتسا يُحبط الأهلي، والمقهوي يغيب عن مواجهة الشباب

مباراة قمة منتظرة في الجولة الـ20 من الدوري السعودي

أحبط ألكساندرو ميتريتسا آمال الأهلي وخاصة مدربه فلادان ميلويفيتش في اللحاق بمواجهة الشباب في قمة الجولة الـ20 من الدوري السعودي، والتي ستُقام في الرياض يوم الإثنين القادم.

الجناح الصربي كان قد تعرض لجزع في أربطة الركبة خلال مواجهة الاتحاد في ديربي جدة في الـ11 من فبراير الماضي، وأوضح ناديه أنه يحتاج إلى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل قبل العودة للتدريبات الجماعية.

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وواصل اللاعب أمس تدريباته التأهيلية الخاصة في مقر النادي، وقد حاول الجهاز الطبي إعداده للحاق باللقاء إلا أنه لم يستطع، ليتأكد غيابه عنه.

من جانب آخر، لن يستطيع ميلويفيتش الاعتماد على لاعب الوسط حسين المقهوي كذلك أمام الشباب، إذ أجرى عملية جراحية لأنفه يوم أمس ولن يستطيع اللعب يوم الثلاثاء القادم.

يُشار إلى أن الشباب يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي برصيد 38 نقطة، ويُلاحقه الأهلي صاحب الـ35 نقطة في المركز الثالث، فيما يتواجد الهلال وصيفًا بـ36 نقطة.