الأهلي السعودي يقترب من ضم نجم الزمالك وحل مشكلته

هل ينجح الأهلي في ضم نجم الزمالك؟

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، اقترب من ضم أحد نجوم نادي الزمالك المصري، خلال الفترة الحالية، على أن يتم تسجيله خارج فترة التسجيل الرسمية.

وانتهت فترة التسجيل الصيفية بنهاية شهر أغسطس الماضي، على أن يتم فتح فترة التسجيل الشتوية خلال يناير 2022، عندما تنطلق فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن النادي الأهلي اقترب من ضم التونسي حمدي النقاز خلال الفترة الحالية، وهو اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

الأهلي سيقوم بتسجيل النقاز خارج فترة التسجيل، نظرًا لأن رحيل الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط الفريق، بسبب الإصابة المزمنة التي تحرمه من اللعب، والمثبتة بالتقارير الطبية.

ويسمح النظام باستبدال اللاعب المصاب الذي تطول فترة علاجه بلاعب آخر خارج فترة التسجيل، في حال إثبات التقارير الطبية هذا الأمر.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر التي يحتاجها فنيًا، وأيضًا تجهيز متطلبات الفترة الشتوية التي ستشهد العديد من التغييرات.

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إدارة الأهلي ستتواصل مع المدرب الألباني بيسنيك هاسي، المدير الفني للفريق، والذي تم تجديد الثقة فيه مؤخرًا، لمعرفة ما يحتاجه الفريق خلال الفترة القادمة.

يذكر أن حمدي النقاز عاد إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية 2021، بعد أن رحل عن صفوفه بسبب عدم حصوله على مستحقاته، وتبحث إدارة القلعة البيضاء عن تسويق عقده لعدم الحاجة الفنية لخدماته حاليًا.