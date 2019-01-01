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الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع لاعب الفيصلي

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لأهلي أقترب من حسم اتفاقها مع النجم الشاب
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أقترب نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع يزيد البكر الظهير الأيمن في نادي الفيصلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

التقارير أشارت إلى أن الأهلي أقترب من حسم اتفاقها مع النجم الشاب على إتمام صفقة بعقد يمتد لثلاث سنوات.

البكر يلعب مع الفيصلي منذ ديسمبر 2017، فيما حجز مقعدًا في التشكيل الأساسي مع بدء الموسم الماضي، خلفًا لسلطان الغنام، الذي رحل إلى نادي النصر.

وكان الفيصلي، الذي يترأسه فهد المدلج، باع في 12 مايو الماضي، عقد حمدان الشمراني، الظهير الأيسر، إلى الاتحاد مقابل نحو 12 مليون ريال، بعد موسم واحد من جلبه من الأهلي بعقد لـ 3 مواسم.

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وكان الأهلي وبدعم من الأمير منصور بن مشعل عضو الشرف البارز، أعلن التعاقد مع لاعب الظهير الأيسر خالد البركة، وذلك بعد معاناة الفريق خلال المواسم الأخيرة في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر.

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