الأهلي السعودي يطير إلى أبوظبي قبل عودة الدوري

غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة الاماراتية أبو ظبي منذ قليل، وذلك لاستغلال فترة التوقف الحالية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان بسبب البطولة الخليج الرابعة والعشرون للمنتخبات في دولة قطر.

ويُقيم الراقي معسكرًا تدريبيًا تحت قيادة المدرب السويسري كرستيان جروس لمدة ستة أيام، استعداداً للمنافسات الرياضية القادمة .

الحساب الرسمي للأهلي عبر "تويتر" غرد : "مغادرة بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى أبو ظبي، حيث سيقيم الفريق معسكراً إعدادياً يستمر حتى الخميس المقبل، استعداداً للمواجهات المقبلة في كافة المسابقات".

وعلى الصعيد الطبي تعرض لاعبي الفريق سعيد المولد ويوسف البلايلي لإصابات في مواجهة الفريق أمام النجوم في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز وتأهل بثلاثية خضراء مقابل هدف وحيد ، جاءت عن طريق يوسف البلايلي هدفين و عبدالرحمن غريب هدف .

هذا وسيجري اللاعبان كشفين طبيين على موضع اصابتهما غداً في أحد المراكز الطبية بأبوظبي، لمعرفة حجم الإصابة ومدة الاستشفاء المقررة لهما .