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الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع هدف باريس سان جيرمان السابق

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Geoff Burke-USA TODAY Sports
عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل مسؤولي الأهلي في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في صناعة اللعب، والمستوى المميز الذي يُقدمه رفقة نادي الأمريكي.

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

العديد من التقارير العالمية أشارت إلى أن الأرجنتيني محط أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن ناديه رفض رحيله.

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وينتظر النادي الأهلي تنصيب أحمد الصائغ كرئيس جديد للنادي خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء احتياجات النادي خلال الميركاتو الصيفي.

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يُذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

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