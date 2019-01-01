الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع هدف باريس سان جيرمان السابق

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي الأهلي السعودي في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا لاعب نادي دي.سي يونايتد الأمريكي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل مسؤولي الأهلي في ضم اللاعب نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية مميزة في صناعة اللعب، والمستوى المميز الذي يُقدمه رفقة نادي الأمريكي.

عقد أكوستا مع ناديه الأمريكي ينتهي بنهاية العام الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بشرى سارة لجماهير @Alhilal_FC 🙌



كاريلي سبق وأن نجح في الانتصار على @AlNassrFC بهدفين لهدف وذلك عندما كان مدربًا لفريق @alwehdaclub1 👨‍🏫 pic.twitter.com/7sBpMKsWmi — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

العديد من التقارير العالمية أشارت إلى أن الأرجنتيني محط أنظار باريس سان جيرمان الفرنسي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن ناديه رفض رحيله.

وينتظر النادي الأهلي تنصيب أحمد الصائغ كرئيس جديد للنادي خلال الفترة المقبلة من أجل إنهاء احتياجات النادي خلال الميركاتو الصيفي.

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يُذكر أن الأهلي قد أنهى الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.