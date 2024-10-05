محادثات جادة .. عملاق السعودية يقطع الطريق على ليفربول وباريس سان جيرمان لخطف محمد صلاح

القرار في يد الفرعون

أصبح مستقبل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، حديث الساعة في وسائل الإعلام الإنجليزية مع قرب انتهاء عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم الفرعون المصري مؤخرًا بالرحيل إلى أحد الأندية الكبيرة في دوري روشن السعودي، بينما ذهبت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يضع صلاح على رأس أولوياته في الصيف المقبل.

وكشف موقع "CaughtOffside"، أن نادي الأهلي السعودي للمحترفين دخل حاليًا في محادثات للتعاقد مع الجناح المصري في الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار الموقع، إلى أن صلاح يضع أولوية حاليًا وهي البقاء في ليفربول والتركيز مع فريقه حتى نهاية الموسم، لكنه لا يمانع الانتقال بعيدًا عن آنفيلد، حال عدم حصوله على العرض المناسب للتجديد مع الريدز.

ويضم الأهلي بين صفوفه بعض الوجوه المألوفة لصلاح، حيث يشتمل هجوم الراقي على زميله السابق روبرتو فيرمينو، بخلاف رياض محرز نجم مانشستر سيتي السابق وإيفان توني لاعب برينتفورد السابق.

وكان صلاح، قد خرج بتصريحات صادمة لجماهير ليفربول، عندما أعلن أن المفاوضات لم تبدأ بعد مع النادي بشأن تجديد عقده، وذلك عقب مساهمته في فوز الريدز (3-0) على مانشستر يونايتد في بداية سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، أشارت تقارير متعددة إلى أن المفاوضات ستبدأ قريبًا، لكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل جديدة في هذا الشأن، لكن جماهير ليفربول تأمل كثيرًا في استمرار نجمها داخل الآنفيلد.