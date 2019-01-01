الأهلي السعودي يُعلن شريكه التقني الجديد

الدوري السعودي ينطلق بعد أيام قليلة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي السعودي توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة بن زومة التقنية لتُصبح الشريك التقني الجديد للنادي.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي السعودي على تويتر أن رئيسه أحمد الصائغ مثله في التوقيع على العقود، والذي جرى مساء اليوم في قاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي بحضور المدير التنفيذي والمهندس التقني.

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وأكد الرئيس أحمد الصائغ على سعي النادي لتحويل كافة المعاملات داخل النادي إلى معاملات إلكترونية من خلال تطبيق الرقمنة والاستفادة من مرافق المنشأة إلكترونيًا.

وأضاف الرئيس أن ذلك يأتي ضمن مواكبة رؤية الهيئة العامة للرياضة في تطبيق الدوكمة والتنظيم الإداري داخل الأندية الرياضية، مؤكدًا أن اختيار شركة بن زومة للتقنية جاء لتميزها والكفاءة والخبرة التي تتمتع بها.

يُذكر أن الموسم الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق يوم الخميس القادم 22 أغسطس الجاري، وسيلتقي الأهلي في الجولة الأولى مع العدالة الصاعد حديثًا للبطولة.