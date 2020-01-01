السولية: حان وقت دموع الفرحة، وشكرًا لعاشور وإكرامي وفتحي ورمضان

الأهلي حقق لقبه التاسع في دوري الأبطال

قال عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلي أنه انتظر كثيرًا لحظة الفوز بدوري أبطال أفريقيا بعدما خسره مرتين خلال مسيرته مع الفريق الأحمر.

بطل الدوري المصري هزم الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه.

السولية بدأ حديثه مع قناة أون تايم سبورتس موجهًا الشكر للاعبي الأهلي السابقين، بقوله "سعيد جدًا بهذا التتويج الغالي علي وعلى جمهور الأهلي بالكامل، انتظرنا تلك البطولة 7 سنوات، أخبرت اللاعبين قبل اللقاء أننا بكينا كثيرًا بسبب الخسارة في دوري أبطال أفريقيا وحان وقت دموع الفرح، وقد كان والحمد لله".

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أضاف "اللاعبون جميعًا أدوا برجولة اليوم، وكذلك الجهاز الفني كان رائعًا، الجميع شارك في هذا اللقب، اللاعبون المصابون والغائبون بسبب فيروس كورونا. أشكر كذلك اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي، قادة الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور وأيضًا رمضان صبحي، كلهم كان لهم دورًا في هذا اللقب داخل وخارج الملعب، هذا جهد سنوات وليس موسم واحد".

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السولية أشاد بمدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بقوله "مدرب رائع يُطبق فلسفته الخاصة والجميع يُحبه، جاء للفوز بدوري أبطال أفريقيا وقد توج جهده وجهدنا جميعًا بالفوز، نأمل أن نُتوج بكأس مصر والسوبر الأفريقي ومن ثم كأس العالم للأندية، نتمنى أن تكون تلك بداية خير لهذا الجيل".