موسيماني: هذا ما فعلته بين شوطي نهائي القرن، ومن لا يتحمل الضغوطات لا يعمل في الأهلي

المدرب المتوج باللقب القاري يتحدث لقناة الأهلي

أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي سعادته الكبيرة بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن ذلك ليس بالأمر السهل وإلا لفاز الجميع باللقب القاري.

بطل الدوري المصري هزم الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه.

المدرب الجنوب أفريقي حل ضيفًا على قناة النادي الأهلي الرسمية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وبدأ حديثه بالتأكيد على أنه كان يعي تمامًا حجم المسؤولية والضغوطات التي سيُواجهها عند تعاقده مع النادي، موضحًا "سعيد جدًا بالفوز بدوري الأبطال، شعوري مختلف وغير معتاد، الفوز بهذا اللقب صعب جدًا وإلا لاستطاعت كل الفرق الفوز به، ربما لا يُظهر وجهدي قدر ذلك لكني سعيد جدًا بالفوز بدوري الأبطال".

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"الأهلي فريق كبير، هو نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، كنت أدرك تمامًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي حين وافقت على تدريبه، وأعي كذلك الضغوطات الكبيرة والتوقعات الهائلة للجماهير، لكن من لا يستطيع التعامل مع الضغوطات لا يعمل في النادي الأهلي".

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أضاف حول تعامله النفسي مع اللاعبين خلال فترة وجوده مع الفريق "العمل مع نادٍ كبير مثل الأهلي لا يتطلب التسرع في القرارات وهدم كل شيء، ما يجب فعله هو التريث ومراقبة الجميع والاستماع للجميع والسير خطوة خطوة، والأهم هو احترام الثقافة والدين ومنح الجميع الثقة وإيضاح خطة العمل والرؤية، وكذلك إيضاح نقاط قوة اللاعبين ومشاكلهم لهم وطرق حلها، بجانب أننا يجب أن نتحلى بالواقعية وألا نتحدث مجرد حديث بعيد عن الواقعية، وألا نبيع الناس أحلامًا صعبة التحقيق".

تابع "السؤال الأهم هو لماذا انتظرنا 7 سنوات للفوز بدوري أبطال أفريقيا؟ الفريق اليوم لم يكن واثقًا من الفوز بالمباراة خلال الشوط الأول، وهذا طبيعي لأنهم لم يحرزوا اللقب منذ 7 سنوات، شعرت بالقلق لكن لم يكن ممكنًا إظهار مشاعر القلق تلك للاعبين لأنهم يعتمدون علي".

"لذا تركت القائد محمد الشناوي ليتحدث مع اللاعبين، منحته المساحة ليتحدث معهم وتواجدت أنا في غرفة ثانية، هو الأقرب لهم ولثقافتهم ولذا تركت تلك المهمة له وعملت أنا على الجوانب التكتيكية بعد ذلك، وقد تحدث معهم بقوة وحزم".

صاحب الـ56 عامًا أكد اعتزازه بقوة العلاقات بين الأهلي وصن داونز، وكذلك قوة العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا، مبديًا سعادته بتواجد رئيسي نادي صن داونز واتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم في استاد القاهرة الدولي لدعمه خلال اللقاء، ومؤكدًا أن نصف جماهير صن داونز أصبحت تُشجع الأهلي الآن.

مضيفًا " نحن نحترم الأهلي في جنوب أفريقيا وندرك قيمته جيدًا، كنا نعرفه جيدًا وقتما كان يلعب وائل جمعة ومحمد أبو تريكة وسيد عبد الحفيظ وغيرهم من اللاعبين، وكنا نسأل دومًا بدهشة عن سبب غيابه عن اللقب القاري كل تلك السنوات، لم أكن أعلم ما الذي كان يحدث ليخسر النادي لكن ما أدركته أننا بحاجة لتغيير شيء ما لنفوز باللقب تلك المرة، وهذا ما قلته للاعبين، التغيير لم يكن سهلًا بالطبع لكننا كنا بحاجة له للفوز بدوري الأبطال".

وحول حقيقة أن الأهلي لم يلعب جيدًا جدًا خلال المباراة النهائية، خاصة في الشوط الأول، قال موسيماني "تحدثت مع محمود الخطيب الذي كان مهتمًا كثيرًا بالفريق حول مواجهة الزمالك ومدى خصوصيتها، أخبرته أنني شاهدت مباراتي الأهلي الأخيرتين ضد الزمالك من جنوب أفريقيا، لعبنا جيدًا جدًا في المباراتين لكننا خسرناهما والتاريخ سيقول أننا خسرنا من الزمالك المباراتين".

تابع "لم نلعب جيدًا في الشوط الأول اليوم، وقلت هذا للشناوي واللاعبين، كنت أعلم أن الروح موجودة لكن هناك شعورًا بالقلق وقد انتابني كذلك، لقد درسنا الزمالك جيدًا قبل اللقاء، تابعنا 6 مباريات له واستعرضتهم مع اللاعبين، لكني خلال الشوط الأول شعرت أنني لم أدرسهم أبدًا، طلبت من اللاعبين أن يلعبوا بطريقة مختلفة في الشوط الثاني، وأن يتقدموا للأمام ويضغطوا على الزمالك".

"خسرنا من الزمالك آخر مباراتين لأننا شعرنا بتفوقنا عليهم، وأردنا تقديم أداء رائع على حساب النتيجة، لكننا تلك المرة أردنا تحقيق النتيجة المطلوبة، أردنا التسجيل أولًا لأننا لا نخسر حين نسجل أولًا، لذا كنت أثق بالفوز، كنت أعلم أننا لا نحتاج فرصًا كثيرة لنفوز بالمباراة ونهزم الزمالك وهذا ما حدث".

"كرة القدم هي أن تلعب جيدًا جدًا أحيانًا وتخسر، مثلما حدث أمام الزمالك في آخر مباراتين، وأن تلعب مباراة أقل وتفوز مثلما حدث اليوم، سنحاول المباراة القادمة أن نلعب أفضل، اليوم الاستحواذ لم يكن كما أريد وتسأءلت أين الفريق، لكننا عدنا في اللقاء وفزنا".

المدرب أوضح أن التحدي الأصعب له مع الأهلي حتى الآن كان التعامل مع الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق، مشيرًا إلى أنه منح الكثير من اللاعبين البدلاء والشباب فرصة اللعب ليُعوض غياب اللاعبين المصابين وإصابات كورونا وخلق التوازن المطلوب في التشكيل.