قرار صارم من الأهلي لمواجهة "إصابات كورونا"

الأهلي يستعد لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك

اتخذ النادي الأهلي قرارًا صارمًا لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية وحماية اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

بطل الدوري المصري يستعد حاليًا لمواجهة أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر، ومن ثم اللقاء الكبير والمنتظر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

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وقد أعلن النادي خلال الـ48 ساعة الماضية تعرض نجميه محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وسيغيبان عن موقعة الكأس يوم غدٍ السبت.

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الموقع الرسمي للأهلي أوضح أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي اتخذ قرارًا بإقامة معسكر مغلق للاعبين يبدأ يوم الأحد القادم ويمتد حتى نهاية مباراة نهائي القرن أمام الزمالك.

وأوضح النادي أن هذا القرار جاء لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل نهائي دوري الأبطال المقرر إقامته يوم الجمعة القادم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون جميعًا لمسحة طبية جديدة للتأكد من سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا عقب نهاية مواجهة أبو قير للأسمدة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه المعتاد يوم الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ومن ثم سيتوجه إلى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة لبدء معسكره المغلق والذي سيُنفذ خلاله البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استعدادًا لمواجهة الزمالك.