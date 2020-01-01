وزير الرياضة يرد على بيان الزمالك ويؤكد: نهائي القرن في استاد القاهرة

أشرف صبحي يُوضح حقيقة لجان التفتيش في الزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الرياضة المصري أنهم يقفون على مسافة واحدة من جميع الأندية المصرية، وأن التفتيش الإداري الذي حدث في نادي الزمالك حدث لجميع الأندية، وذلك ردًا منه على بيان النادي.

مجلس إدارة الزمالك كان قد أصدر بيانًا مساء أمس تساءل خلاله عن سبب تكرار سيناريو التفتيش عن النادي في وقت ينعم به بالاستقرار والتطور، مشيرًا إلى أن الوزير السابق خالد عبد العزيز قام بنفس الأمر سابقًا ولم يثبت وجود أي مخالفات بل تسبب ذلك في كشف عدة تفاصيل مالية مهمة أبرزها عقد عبد الله السعيد.

أشرف صبحي تحدث لقناة أون تايم سبورتس مؤكدًا أن التفتيش إداري وحدث للجميع، مضيفًا "الجهاز المركزي للمحاسبات وزع عدة لجان على جميع الأندية للتفتيش والرقابة المالية، الزمالك ليس الوحيد الذي خضع لذلك التفتيش، وهو تفتيش إداري لا قضائي".

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تابع "لجنة التفتيش مازالت تؤدي عملها ولم نتخذ أي قرار رسمي بعد، وأي شيء يُثار عن هذا الأمر بعيدًا عن وزارة الرياضة لا شأن لنا به، هناك لجنة واحدة تقوم بأعمال التفتيش في الزمالك وسنعلن النتائج فور نهاية عملها".

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من جانب آخر، أكد الوزير المصري أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر حسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامته في ملعب برج العرب يوم 27 نوفمبر الجاري سيُلعب في استاد القاهرة.

وأضاف حول وجود الجماهير "المباراة ستقام في استاد القاهرة وهذا قرار نهائي، حضور الجمهور يبدو صعبًا للغاية في ظل أزمة كورونا، لكن لو سُمح للجماهير بالتواجد فالعديد سيكون قليل ولن يكون بالآلاف".