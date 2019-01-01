علي معلول: مباراة المقاولون أهم من لقاء القمة ضد الزمالك

اللاعب التونسي يتحدث عن مشوار الأهلي في الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال علي معلول نجم النادي الأهلي أن مواجهة المقاولون العرب أهم من المباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لمواجهة ذئاب الجبل الأصفر يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري، قبل أن يلتقي الزمالك في الـ28 من نفس الشهر.

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وأكد الظهير الأيسر أن مواجهة المقاولون هي الأهم بالنسبة لفريقه، لأن الفوز بها سيضع المزيد من الضغوطات على الزمالك قبل مباراة القمة.

مضيفًا في حديثه لقناة النادي الرسمية "سنلعب مباراتين مهمتين في الدوري المصري، كل مباراة لها أهميتها الخاصة، لكننا نصب تركيزنا حاليًا على مواجهة المقاولون العرب".

أضاف "بالنسبة لنا كلاعبين، مباراة المقاولون هي الأهم لأن الفوز بها وحصد النقاط الثلاثة سيضع الزمالك تحت الضغط".

وأتم اللاعب التونسي مؤكدًا أن الجميع سيبذل قصارى جهده لضمان الفوز في المباراة والاقتراب أكثر من التتويج بدرع الدوري المصري.

يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة جمعها من 32 نقطة، فيما يمتلك الزمالك 68 نقطة من 31 مباراة.