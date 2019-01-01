الأهلي يرفض المغامرة بنديفيد ويُجهز ديانج بدنيًا

تدريبات الأهلي تتواصل لمواجهة المقاولون العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التعجل في إنهاء البرنامج التأهيلي للاعب الوسط كريم نيدفيد بعد الجراحة التي أجراها في ألمانيا.

وكان اللاعب قد خضع لجراحة خاصة بغضروب الركبة في ألمانيا، ويُواصل حاليًا تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة تمامًا.

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وقد عاد نيفيد من ألمانيا خلال الأيام الماضية بعدما خضع لفوصات طبية جديدة أثبتت تحسن حالته وتقدمه في تنفيذ مراحل البرنامج التأهيلي، ومن المقرر أن يستكمل برنامجه العلاجي في صالة الألعاب الرياضية على هامش تدريبات زملائه الجماعية اليومية.

وأكد الجهاز الفني حرصه على تنفيذ نيدفيد للبرنامج العلاجي بدقة ودون تسرع، وقد رفض التعجل في الدفع باللاعب للمراحل المتقدمة من التأهيل وخاصة تدريبات الجري حول الملعب، خشية من أي تأثير سلبي لذلك على حالته الصحية.

ويتواجد في التتش حاليًا المالي أليو ديانج الوافد الجديد للقلعة الحمراء، إذ يخضع لبرنامج تأهيلي أعده الجهاز الفني ومخطط الأحمال أليخاندرو لتجهز لاعب مولودية الجزائر السابق للمشاركة في المران الجماعي.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية صباح اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبًا بدنيًا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لإعداد اللاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية مع زملائه.