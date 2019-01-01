تعرف على مشوار الأهلي والزمالك في الموسم الجديد بالدوري المصري

الأهلي والزمالك يدخلان الموسم الجديد سعيًا لتحقيق اللقب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أجريت اليوم الخميس، قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بتواجد حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة الخماسية وبعض نجوم كرة القدم ومندوبين الأندية.

أسفرت القرعة عن إقامة مباراة القمة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، أي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو عكس ما كان يحدث خلال المواسم الأخيرة بوضع المباراة في أخر جولة.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ترتيب مباريات الأهلي والزمالك في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، الذي أقيمت قرعته اليوم.

مباريات الأهلي

الأسبوع الأول - سموحة × الأهلي

الأسبوع الثاني - الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث - أسوان × الأهلي

الأسبوع الرابع - الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس - الجونة × الأهلي

الأسبوع السادس - الأهلي × المصري

الأسبوع السابع - وادي دجلة × الأهلي

الأسبوع الثامن - الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع التاسع - الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع العاشر - الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع الحادي عشر - مصر المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر - الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر - الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر - المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر - الأهلي × إنبي

الأسبوع السادس عشر - بيراميدز × الأهلي

الأسبوع السابع عشر - الأهلي × طلائع الجيش

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مباريات الزمالك

الأسبوع الأول- الزمالك X الاتحاد السكندري

الأسبوع الثاني- مصر المقاصة X الزمالك

الأسبوع الثالث- الزمالك X أف سي مصر

الأسبوع الرابع - الأهلي X الزمالك

الأسبوع الخامس - الزمالك X المقاولون العرب

الأسبوع السادس - إنبي X الزمالك

الأسبوع السابع - الزمالك X بيراميدز

الأسبوع الثامن - طلائع الجيش X الزمالك

الأسبوع التاسع - الزمالك X سموحة

الأسبوع العاشر- الإنتاج الحربي X الزمالك

الأسبوع الحادي عشر- الزمالك X أسوان

الأسبوع الثاني عشر- طنطا X الزمالك

الأسبوع الثالث عشر- الجونة X الزمالك

الأسبوع الرابع عشر- الزمالك X المصري

الأسبوع الخامس عشر- وادي دجلة X الزمالك

الأسبوع السادس عشر- الزمالك X حرس الحدود

الأسبوع السابع عشر- الإسماعيلي X الزمالك