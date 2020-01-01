قناة الزمالك: فيروس كورونا هدية من السماء!

تصريح غريب من المذيع الأهم في القناة

أكد طارق يحيى عبر برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الرسمية رفضه قرار وزارة الرياضة المصرية استئناف الدوري المصري ، مشددًا على ضرورة إلغاء الموسم الجاري والبدء من جديد.

وكان وزير الرياضة أشرف صبحي قد أعلن يوم أمس عودة النشاط الرياضي بدءً من 20 يونيو الجاري، ومن ثم استئناف الدوري المصري يوم 25 يوليو القادم، وطلب من اتحاد كرة القدم المصري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

الزمالك كان قد أعلن منذ فترة رفضه لاستئناف الدوري الذي يتصدره النادي الأهلي بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه ويبدو في طريق مفتوح للفوز باللقب الـ42 في تاريخه.

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طارق يحيى تحدث عبر القناة قائلًا "الله أهدانا هدية من السماء هي فيروس كورونا لنبدأ الموسم بشكل صحيح في أغسطس أو سبتمبر القادم، مثل بقية دول العالم. هي هدية صعبة دون شك".

أضاف "لنقل أنها فرصة، فرصة من الله لنبدأ من جديد وبأريحية تامة، وهذا بغض النظر عن عودة أو إلغاء دوري أبطال أفريقيا".