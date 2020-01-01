رئيس الزمالك: لسنا خرفان، لن نكمل الدوري وامنحوا لقبه للأهلي

رسائل نارية من مرتضى منصور

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على وزير الرياضة اشرف صبحي بسبب قراره استئناف الدوري المصري ، مشيرًا لعدم ممانعته منح اللقب للنادي الأهلي حال سمحت اللوائح بذلك.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت يوم أمس عودة النشاط الرياضي بدءً من 20 يونيو الجاري، ومن ثم استئناف الدوري المصري يوم 25 يوليو القادم، وطلبت من اتحاد كرة القدم المصري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

الزمالك كان قد أعلن منذ فترة رفضه لاستئناف الدوري، وقد جدد رئيسه ذلك الرفض بقوله عبر قناة النادي الرسمية "تعجبت جدًا مما قاله وزير الرياضة، خاصة أنه جاء قبل يوم من اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، لسنا خرفان ويحق لنا اتخاذ القرار لأننا رؤساء أندية بفضل تصويت من الجمعية العمومية. القرار لنا وليس للحكومة وإلا هذا يُعد تدخلًا حكومي في إدارة الكرة".

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أضاف "لماذا يريد وزير الرياضة عودة الدوري؟ ليخرج ويقول لنا أنه يرغب في أن يفوز الأهلي باللقب لأنه لم يفز بأي شيء هذا الموسم، مثلما فعل عمرو الجنايني حين أصر على أن نلعب مباراة القمة في الدوري ليُعوض الأهلي بعد خسارته السوبر في أبو ظبي. وقلت وأكرر أنه لا مشكلة لدي في منح اللقب للأهلي إن كانت اللوائح تسمح بذلك".

"14 ناديًا من أندية الدوري المصري لا تريد اللعب، كيف سيلعب الدوري بفريقين أو ثلاثة؟ الزمالك لن يُكمل الدوري، لن أتحمل مسؤولية إصابة أي لاعب والتعرض للسجن لأنك وضعت المسؤولية على الأندية فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية، لن أفعل ذلك ولست موظفًا لأنفذ تعليمات الوزير أو رئيس اتحاد الكرة".

وأتم "هل ستسعد جماهير الأهلي العظيمة إن تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا؟ الفيروس لا يُفرق بين أحد وقد أصيب محمود سعد وهو في مكتبه وأصيبت عائلة أحمد فتحي".