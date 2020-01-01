عروض الأهلي والزمالك وأيهما سيختار .. وكيل موليكا يكشف الأسرار

مهاجم مازيمبي مطلوب في مصر

أكد نيكولاس موريلي أن موكله جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي تلقى عدة عروض من أوروبا، لكن لم يصله أي عرض من النادي الأهلي رغم كل الإشاعات التي تتحدث عن محاولات جادة من جانب الفريق الأحمر لضمه.

الوكيل لم ينف رغبة الأهلي في ضم موكله، إذ قال خلال تصريحاته لقناة النهار المصرية "الأهلي أبدى اهتمامًا بضم موليكا بالفعل وهو أحد الأندية المعجبة به ولدينا تواصل معه، لكن لم يصلنا عرضًا رسميًا بعد، هناك عروض كثيرة من تركيا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال، والأولوية للفريق الذي يضمن له اللعب باستمرار".

موريلي رفض الحديث عن موقف مازيمبي من تلك العروض، مضيفًا "لن أتحدث باسم مازيمبي وهذا قرارهم الخاص، موليكا مرتبط جدًا بالنادي ولن يرحل سوى بموافقته، واللاعب لا يمتلك أي شرط جزائي في عقده مع الفريق".

المزيد من الفرق

وعن وجود مفاوضات من جانب الزمالك، قال الوكيل "لا يوجد أي اتصالات مع الزمالك ولم يصلنا أي عرض من جانبه".

وحين سُئل عن المفاضلة بين الناديين المصريين، أجاب "لست صاحب القرار هنا ولا أملك أي وجهة نظر في هذا الأمر، لكن الأهلي بالنسبة لي أحد أكبر الفرق في أفريقيا، هو مثل ريال مدريد ويوفنتوس".