حارس مرمى الأهلي يقضي يومًا مع أولاد الشهيد أحمد منسي
نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي صورًا ومقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك من زيارته لأبناء شهيد الجيش المصري "أحمد منسي"، مؤكدًا سعادته البالغة بقضاء يوم معهم.
الشهيد أحمد منسي هو أحد أبطال الجيش المصري الذي استشهد في سيناء عام 2017، وقد ذاع صيته بين مختلف الشعوب العربية مؤخرًا بعد تجسيد شخصيته ولحظات وفاته في مسلسل الاختيار خلال رمضان الأخير.
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شوبير الذي كان خالد الغندور قد وجه له رسالة شكر بعد دعمه له خلال أزمة إصابته ابنته بفيروس كورونا أشاد بأخلاق أولاد الشهيد منسي ووصف اليوم الذي قضاه معهم بأنه أحد أجمل أيام حياته.
منسي لا يُنسى مع ولاد البطل الشهيد احمد منسي بجد و نعم التربيه و يوم من احلي ايام حياتي معاهم النهارده♥️♥️ #منسي_الاسطورة حمزه و علي و عليا احمد المنسيPosted by Oufa Shobeir on Sunday, June 14, 2020
وقد أهدى اللاعب الشاب قميصه الخاص لحمزة أحمد منسي ونشر صورة تُوضح ذلك.
يُذكر أن مصطفى شوبير كان قد أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما قيل أنه وقع عقدًا مع الأهلي يضعه ضمن الفئة الأولى من اللاعبين فيما يخص الرواتب في النادي، وقد نفى والده أحمد شوبير ذلك تمامًا ووصفه عدد من المسؤولين في القلعة الحمراء بأنه غير منطقي.