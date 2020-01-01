جاهز لمواجهة الزمالك - رمضان صبحي يشارك في المران الجماعي للأهلي

المارد الأحمر والفارس الأبيض يلتقيان بأبو ظبي في 20 من فبراير الجاري

شهد المران الجماعي للأهلي المصري اليوم السبت، مشاركة رمضان صبحي؛ جناح الفريق، بصورة طبيعية، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة.

اللاعب كان قد أصيب في ديسمبر الماضي بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مران فريقه، غاب من وقتها عن المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأصبح صبحي جاهزًا لمباراة فريقه المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك، إذ شارك المران الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

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كانت بعض التقارير الصحفية قد خرجت زاعمة تجدد إصابة رمضان، ولجوء الجهاز الطبي للعلاج بحقن البلازما إلا أن مشاركة اللاعب في مران الليلة نفى كل هذه التقارير.

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وفي الإطار نفسه، خاض لاعب المارد الأحمر الذي شارك بصفة أساسية خلال مواجهة المصري البورسعيدي أمس الجمعة، الليلة مرانًا استشفائيًا خفيفًا تحت قيادة مخطط الأحمال البدنية توماس بينكيل.

بينما أدى أحمد فتحي؛ الظهير الأيمن للفريق، جلسة في الجيم على هامش المران بعدما أدى التدريبات الاستشفائية.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة الفارس الأبيض في 20 من الشهر الجاري، بكأس السوبر المصري، والذي سيقام بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بالأمس أمام المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 45 نقطة، محققًا العلامة الكاملة في 15 مباراة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، ولا يزال له مباراتين مؤجلتين.