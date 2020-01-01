رسميًا | تونس تطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020

تونس تلحق بالمغرب وتطلب استضافة النهائي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تقدمه بطلب رسمي لدى الاتحاد الأفريقي لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ذلك بعد إقرار الكاف إقامة النهائي هذا العام من مباراة واحدة في ملعب محدد سابقًا بدلًا من لعب مباراتي ذهاب وإياب.

وسينطلق دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا الأسبوع القادم بعدد من المواجهات القوية أبرزها الزمالك مع الترجي والأهلي مع صن داونز والرجاء مع النجم الساحلي.

المزيد من الفرق

السوبر المصري | التشكيل المثالي لـ "كوكتيل" الأهلي والزمالك

الاتحاد التونسي أكد طلبه استضافة النهائي عبر بيان نشره على موقعه الرسمي وجاء فيه " بعد استجابتها لكل الشروط، الجامعة تراسل الا تحاد الإفريقي وتؤكد رغبتها وقدرتها على تنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 2020".

أضاف "على أثر الاستشارة التي قام بها الاتحاد الإفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي رابطة الأبطال الأفريقية لسنة 2020، وبعد تأكيد استجابة الجامعة والسلط العمومية التونسية لكل المقتضيات المنصوص عليها بكراس شروط تنظيم الدور النهائي لرابطة الأبطال الأفريقية الذي تقرر تعيينه يوم 29 مايو 2020، راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الاتحاد الأفريقي مؤكدة رغبتها وقدرتها لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية".

وفيما لم يُشر بيان الاتحاد التونسي للملعب المرشح لاستضافة النهائي، أفادت مصادر إعلامية تونسية أن ملعب رادس بالعاصمة تونس هو المرشح لاستضافة نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو القادم.

وكانت مصادر صحفية مغربية قد أكدت تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب استضافة المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.