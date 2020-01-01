مدرب الترجي ضاحكًا: الأهلي أو الزمالك؟ مبروك لنا في الحالتين

الجميع ينتظر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم

رد مجدي تراوري المدرب المساعد في الترجي التونسي ضاحكًا على سؤال حول الفريق الأفضل له بين الأهلي والزمالك في قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا بقوله "مبروك لنا في الحالتين".

وستُسحب مساء اليوم قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، ومن المتوقع أن يلعب الترجي ضد أندية الأهلي أو الزمالك أو الوداد المغربي، وسيلعب الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي أو مازيمبي الكونجولي أو الترجي التونسي، فيما قد يُواجه الزمالك النجم الساحلي التونسي أو الترجي أو صن داونز.

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تراوري استدرك خلال تصريحاته لبرنامج اللعيب المذاع على قناة أم بي سي مصر مؤكدًا أن جميع المباريات ستكون صعبة ومواجهات من العيار الثقيل.

مضيفًا "البعض يتحدث عن أن الترجي هو المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، وهذا يُشكل ضغطًا على اللاعبين بالتأكيد، لكننا نركز في كل مباراة على حدا".

"الأهلي والزمالك والوداد فرق كبيرة تمتلك تاريخ وخبرات واسعة في دوري أبطال أفريقيا، لا نريد استباق الأحداث وترشيح أنفسنا كأول فريق يُمكنه الفوز باللقب، المباراة ضد أي من الفرق الثلاثة ستكون صعبة ولا يمكن تفضيل فريق على آخر".

لاعب الترجي السابق أتم حديثه بتمني أن يكسر الفريق عقدة السوبر الأفريقي خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أنهم سيواجهون فريقًا كبيرًا يمر بلحظات صعبة وأن تركيزهم 100% لتحقيق الهدف المطلوب والفوز باللقب.