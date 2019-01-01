قرعة الدوري المصري - الأهلي والزمالك في قمة مبكرة

تعرف على قرعة الدوري المصري الممتاز

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أجريت قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الرياضي الجديد 2019/2020، وذلك بحضور مندوبي الـ18 فريق المشاركين في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة الدوري، عن مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الجولة الأولى ستشهد مواجهة بين الأهلي وسموحة في الأسكندرية، بينما يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في الأسكندرية.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في الجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينطلق الدوري في 21 سبتمبر الجاري، وينتهي شهر مايو المقبل.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالآتي:

إنبي × بيراميدز

حرس الحدود × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الاتحاد السكندري × الزمالك

مصر المقاصة × أسوان

نادي مصر × الانتاج الحربي

الأهلي × سموحة

المقاولون العرب × طلائع الجيش

طنطا × وادي دجلة