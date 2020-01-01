الحكومة المغربية تزف بشرى سارة للزمالك بشأن بنشرقي وأوناجم

الثنائي لم يعد للقاهرة حتى الآن

زفت الحكومة المغربية أخبارًا سعيدة لنادي الزمالك المصري ، إذ أكد المتحدث الرسمي باسمها السماح للمغاربة بالمغادرة والعودة إلى بلادهم المقيمين فيها بدءًا من 15 يوليو الجاري.

الزمالك استأنف تدريباته المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) يوم الخميس الماضي، وقد دخل بعدها في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادًا لعودة النشاط الرياضي في مصر وأفريقيا.

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ويغيب عن النادي لاعبيه المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لتواجدهما في المغرب وتعليق رحلات الطيران في البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية "سعيد أمزازي" أكد أنه سيُسمح للمواطنين العالقين في المغرب والراغبين في العودة لبلدان إقامتهم بالمغادرة يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يوليو الجاري.

إذ كتب على صفحته الرسمية في فيسبوك ضمن البلاغ الصحفي الذي تلاه عقب اجتماع الحكومة مساء أمس " السماح بمغادرة تراب المملكة ابتداءً من يوم الأربعاء 15 يوليو 2020، بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني المغربي، والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين في المغرب".

يُذكر أن أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم انضما للزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد وصل الأول قادمًا من الهلال السعودي فيما جاء الثاني من الوداد المغربي.