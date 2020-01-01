مدافع الوداد يكشف عن عروض مصرية لضمه، ويُحدد شرط الرحيل

المدافع ارتبط بالفعل بأندية مصرية

لم ينف محمد نهيري مدافع الوداد المغربي وجود عدد من العروض المصرية لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنه حدد شرطه للرحيل عن فريقه.

المدافع صاحب الـ28 عامًا يربتط مع الوداد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وقد تحدثت الصحافة عن اهتمام الزمالك و الأهلي وصن داونز وفنربخشه التركي بضمه.

وقد تحدث مع صحيفة المنتخب المغربية حول مستقبله مؤكدًا وجود عروض من مصر وأوروبا، وموضحًا أنه لن يرحل سوى لفريق يُلبي طموحاته وإلا سيبقى في ناديه.

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إذ قال "هناك إهتمام من أندية مصرية وأخرى أوروبية، لكن لن أتعجل الرحيل، سأدرس كل خطوة قد أقوم بها بشكل جيد، ففي حال لم تلب العروض الخارجية طموحي، الأولوية ستكون للإستمرار داخل الوداد البيضاوي. لا يمكن أن أغير الوداد بفريق آخر في حال لم تنجح المفاوضات التي يقوم بها وكيل أعمالي مع الأندية التي تريدني".

أتم عن اهتمام فنربخشه "المستوى الذي قدمته مع الوداد ولله الحمد جعل عدة أندية تريدني في تركيا، وفي غضون الأيام المقبلة قد أحسم قراري، أما الآن لا يمكن أن أتحدث عن أشياء لم تأخذ طابع الرسمية".