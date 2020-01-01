الاتحاد الأفريقي: دوري الأبطال سيُستأنف قريبًا، وخياران لأمم أفريقيا

الكاف يكشف مصير بطولاته التي توقفت بسبب أزمة فيروس كورونا

كشف عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن وجود خيارين للتعامل مع بطولة أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام القادم، كما أكد على استئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية قريبًا.

الكاف كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي بطولتيه القاريتين الخاصتين بالأندية لأجل مجهول بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولكن المشاورات بدأت لتحديد موعد استئناف البطولتين بعدما بدأ النشاط الرياضي وخاصة الكروي يعود في مختلف دول العالم.

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وقد أكد باه ذلك بقوله لإذاعة سبورت إنفو "أستطيع القول أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ستُستأنفان قريبًا".

أما فيما يخص بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات، فقد أوضح باه أن الأولوية لدى الكاف هي إقامة البطولة في موعدها المحدد سابقًا وهو يناير 2021، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن تعذر فعل ذلك سيضعهم أمام خيارين.

إذ قال "الأولوية لدينا هي إقامة أمم أفريقيا في يناير 2021، لكن إن لم نستطع لعب مباريات التصفيات في أكتوبر ونوفمبر القادمين سنكون مضطرين للتفكير في خطة أخرى، لدينا خيارين .. إما لعب البطولة في الصيف وهذا صعب جدًا لظروف الطقس في الكاميرون وازدحام الأجندة الدولية بعدد من البطولات مثل كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، أو تأجيلها لعام 2022 وذلك هو الخيار الأنسب".