الاتحاد التونسي يكشف موقفه من استكمال دوري أبطال أفريقيا على ملاعبه

البطولة لن تُستكمل في الكاميرون

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم موقفه من استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي استكمال البطولة بنظام الدورة المجمعة.

الكاف كان قد أقر لعب دور نصف نهائي البطولة من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي ذهاب وإياب، على أن تستضيف دولة واحدة المباراتين بجانب اللقاء النهائي.

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وفيما كانت الكاميرون المرشح الأبرز لاحتضان المباريات، أكدت تقارير صحفية أخيرة أنها اعتذرت عن ذلك لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.

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وقد طُرح اسم الإمارات ومصر لاستضافة المباريات، وكذلك المغرب التي ستستضيف المباريات الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وقد تأهل للمربع الذهبي كلًا من أندية بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير.

الاتحاد التونسي لكرة القدم أكد على لسان المتحدث الرسمي باسمه ترحيبه بإقامة المباريات الثلاثة المتبقية في دوري الأبطال على ملعبه.

إذ قال حامد المغربي لقناة النهار المصرية "تونس انتصرت على فيروس كورونا، نحن جاهزون لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا في أي وقت".

أضاف "الجميع تابع معسكر المنتخب التونسي الأخير ومدى نجاحه، ننتظر استضافة مباريات دوري الأبطال بعد استقرار الأوضاع لدينا".