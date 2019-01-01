الأمن يحدد خطوط سير الجماهير الحاضرة للسوبر المصري

السوبر المصري يقام بحضور 10 آلاف مشجع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أقيم الاجتماع الأمني لمباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، اليوم الثلاثاء، لتحديد خطوط سير الجماهير وبوابات الدخول.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم 20 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتحدد أن يسلك جمهور الفارس الأبيض محور التعمير عن طريق الكيلو 21، مع تخصيص الجهة اليمنى من المدرجات لهم، أما دخولهم فسيكون لحاملي تذاكر الدرجة الموحدة من البوابة 10 وبوابة 2 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى.

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فيما يسلك جمهور الشياطين الحمر مدخل الهوارية من الصحراوي، على أن يكون دخولهم من البوابة 7 لحاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 3 للدرجة الأولى.

أما بوابة 4 فستكون لدخول الفريقين، وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام، الذي تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا.

يذكر أن الجهات الأمنية كانت قد وافقت على حضور 10 آلاف مشجع مناصفة بين الفريقين بواقع 5 آلاف لكل منهما.