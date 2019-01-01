رسميًا - استاد القاهرة لن يستضيف لقاء السوبر المصري

بعد كأس أمم أفريقيا 2019 تم إغلاق استاد القاهرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي عدم إقامة مواجهة لقاء السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أنه لا مجال لدراسة ذلك.

اللقاء من المقرر أن يُقام في 18 من سبتمبر المقبل، بين الشياطين الحمر بطل الدوري، والفارس الأبيض بطل كأس مصر 2018.

وقال أسامة إسماعيل؛ المدير الإعلامي باتحاد الكرة، في تصريحاته للموقع الرسمي للجبلاية: "لم يحدد الاتحاد بعد ملعبًا لإقامة السوبر عليه، لكن في الوقت نفسه لا مجال لبحث إقامة المباراة باستاد القاهرة".

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وأضاف: "الصعوبة تأتي من أعمال الصيانة التي تُجرى حاليًا باستاد القاهرة بعد استضافته لكأس أمم أفريقيا 2019".

الحياة كانت قد عادت لاستاد القاهرة في النسخة الـ32 من البطولة القارية، التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي.

واستضاف استاد القاهرة عدد من مباريات البطولة بجانب مباراتي الافتتاح والختام، التي شهدت تتويج منتخب الجزائر بطلًا على حساب السنغال.