الفوز على الأهلي طريق الزمالك لاكتساب الشخصية المحلية

الفريقان سيلعبان مباراتين خلال أسبوع واحد

تُوج الزمالك الأسبوع الماضي بلقبه القاري الثاني بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في كأس السوبر الأفريقي 3-1 خلال اللقاء الذي أقيم في الدوحة القطرية ولعبه الفريق الأبيض بصفته بطل كأس الكونفدرالية.

ولعب الزمالك مباراة قوية خاصة على صعيد الروح القتالية والحماس والأهم حضور شخصيته القارية بقوة والتي ظهر جليًا أن اللاعبين اكتسبوها من جديد خلال موسمهم الماضي في كأس الكونفدرالية تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس.

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جروس صنع للزمالك فريقًا قويًا يعتمد على عدد قليل من اللاعبين، ونجح أن يتخطى بهم كافة الصعاب والظروف المعاكسة ليُتوج في النهاية بكأس الكونفدرالية، وهو ما أكسب اللاعبين الشخصية والعقلية والخبرة القارية اللازمة لتخطي المباريات المهمة والحاسمة، وظهر هذا الأمر بوضوح أمام الترجي وكذلك خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

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الفريق الأبيض ورغم هذا النجاح القاري إلا أنه مازال يتخبط محليًا، إذ لا يُحقق النتائج المرجوة في الدوري المصري ويتخلف بفارق 14 نقطة عن الأهلي في صدارة جدول الترتيب، والأهم أننا لا نجده يلعب بمثل تلك الشخصية والروح القتالية والعقلية في مبارياته المحلية.

السبب في هذا يشمل بالتأكيد جزء فني، يتعلق بطريقة لعب الفريق التي تعتمد على الدفاع المنظم في المباريات القارية ومحاولة الضغط من وسط الملعب ومن ثم الانطلاق في الهجمات المرتدة السريعة عبر الأطراف، وقد ساعده أمام الترجي تحديدًا تقدمه مبكرًا في النتيجة، لكن الأمر يختلف في الدوري المصري لأنه يضطر للتقدم والهجوم كونه الطرف المرشح للفوز، وهو ما يمنح منافسيه فرصة محاربته بنفس أسلوبه القاري وهنا تظهر المشاكل الدفاعية لأن دفاع الزمالك يظهر بشكل أقل حين يتقدم للأمام أو يتراجع عنه دعم الوسط.

هذا كان الجزء الفني، لكننا اعتدنا في العالم أجمع أن تتخطى الفرق الكبيرة صاحبة الشخصية تلك الظروف الصعبة والمباريات السيئة بفضل الشخصية والعقلية، والزمالك مازال يفتقد هذا الجزء في أدائه المحلي.

الفريق يستعد لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري يوم الخميس القادم، وبعد 4 أيام سيواجهه مجددًا في الدوري، إلا إن تم تأجيل اللقاء، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة على الأقل من المباراتين سيكون أفضل وسيلة للفريق الأبيض لاكتساب الشخصية المحلية أو لنقل ستكون الخطوة الأولى على هذا الطريق ومن ثم قد ينطلق ويصل لهدفه بعد عدة أسابيع في الدوري المصري.

فوز الزمالك بلقب السوبر المصري قادر على أن يُغير الكثير من الأمور محليًا، إذا سيمنح هذا اللاعبين جرعات كبيرة من الثقة بالنفس خاصة أن الفوز سيتبع التتويج بالسوبر القاري وأنه سيكون ضد الفريق الأفضل في مصر هذا الموسم والذي يتحدث الجميع عن تفوقه الساحق على كافة منافسيه.