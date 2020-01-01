ميدو يتهم اتحاد الكرة "ضمنيًا" بمجاملة الزمالك وظلم مصر المقاصة

المزيد من الجدل حول مباراة القمة

اتهم أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة ضمنيًا اتحاد كرة القدم المصري وتحديدًا لجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتي بظلم فريقه السابق ومجاملة الزمالك ، بعد إعلان تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي .

اتحاد كرة القدم المصري كان قد أعلن قبل قليل تأجيل مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري لمدة ساعة كاملة نظرًا لتأخر وصول حافلة الفريق الأبيض بسبب الازدحام المروري والأحوال الجوية السيئة في القاهرة.

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ولم يُفت ميدو لاعب الزمالك الأسبق ذلك القرار دون التعليق عليه والتذكير بما حدث مع فريق مصر المقاصة حين تعرض لنفس الأمر قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري المصري.

إذ كتب على حسابه الرسمي على تويتر "في مباراة وادي دجله والمقاصة بداية الموسم تعطلنا في الطريق بسبب الأمطار وخاطبنا حسام الزناتي بأننا لا نستطيع الوصول لملعب المباراة في الوقت المحدد وكان رده قاطعًا على وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أننا إذا لم نبدأ المباراة بعد ٢٠ دقيقة من موعدها المحدد فسيتم احتسابنا مهزومين ٢-٠".

ويدور الحديث حاليًا عن لعب الزمالك المباراة بمجموعة من الناشئين والشباب والموجودين داخل الحافلة التي تحاول الوصول لاستاد القاهرة حيت يتواجد هناك النادي الأهلي وطاقم الحكام الليتواني.