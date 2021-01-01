تغيير موعد مباراتي الأهلي والزمالك و6 مباريات أخرى بسبب مونديال اليد

مصر تستضيف مونديال كرة اليد في الفترة من 13 وحتى 31 يناير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير موعد ثماني مباريات من الدوري المصري الممتاز، لتعارضها مع موعد مباريات كأس العالم لكرة اليد.

أرض الفراعنة تستضيف مونديال اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير الجاري، والذي يشارك به 32 منتخبًا.

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اتحاد الكرة قرر إقامة مواجهة الزمالك أمام المصري، المقرر إقامتها في 16 من يناير، لتقام في 12 من الشهر نفسه، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما تقرر أن تقام مواجهة الأهلي أمام الإنتاج الحربي في يوم 21 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بدلًا من 15 يناير.

وجاءت باقي التغييرات كالتالي:

يوم 12 يناير:

سموحة أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بدلًا من 15 يناير.

يوم 15 يناير:

الجونة أمام الاتحاد في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بدلًا من الخامسة مساءً.

إنبي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بدلًا من يوم 16 يناير.

بيراميدز أمام المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهرًا بدلًا من 16 يناير.

يوم 18 يناير:

الاتحاد السكندري أمام إنبي في الثانية والنصف ظهرًا، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة.

الإسماعيلي أمام المقاولون العرب في الخامسة مساءً، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السادسة.