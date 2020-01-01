رسميًا .. تقديم موعد استئناف الدوري المصري

اللجنة الخماسية تنتظر الموافقات الأمنية لإعلان جدول المباريات

أعلنت اللجنة الخماسية المسيرة لشؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجانيني، اليوم الثلاثاء، تقديم موعد عودة استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري كان قد توقف في منتصف مارس الماضي، عل إثر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليضطر اتحاد الكرة معه، لإيقاف تدريبات الأندية، بناءً على قرارات الحكومة.

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وعادت رئاسة الوزراء المصرية لإعلان قرار رفع إيقاف النشاط الرياضي عن الأندية في أواخر يونيو الماضي، على أن تستأنف المباريات في أغسطس المقبل.

اللجنة الخماسية قررت تعديل موعد استئناف المنافسات من 7 أغسطس، ليتقدم 24 ساعة، وينطلق في 6 أغسطس المقبل، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، نظرًا لارتباطها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، مما استدعى تقديم موعد المباريات التي كانت من المقرر إقامتها في يوم الانتخابات 11 و12 أغسطس.

وأوضح حسام الزناتي؛ رئيس لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة، أن المسابقة ستستأنف في 6 أغسطس بمباراة واحدة فقط من المباريات المؤجلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الإعلان عن جدول المباريات فور وصول الموافقات الأمنية المطلوبة.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب بـ33 نقطة، ثم بيراميدز بـ32 نقطة، ورابعًا الزمالك بـ28 نقطة.